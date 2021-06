Pour la plupart des enfants, fabriquer un collier de nouilles ou imaginer un poème pour la fête des Mères ou des Pères représente un moment de joie et d’excitation partagée. Mais pour d’autres, c’est une tout autre paire de manches : le collier de nouilles devient synonyme de tristesse et le pot à crayons fabriqué à partir d’un rouleau de papier toilette, de grande solitude. Laura Goffart, conseillère communale à Liège, se souvient : "Les fêtes des Pères m’ont laissé un souvenir très fort. Comme je n’ai pas été reconnue par le mien, ça me travaillait beaucoup tous ces poèmes, ces cadeaux. Dans ma classe, il y avait un petit garçon dont le père était décédé, c’était difficile pour lui également. Et maintenant, autour de moi, il y a une petite fille qui a deux mamans et qui se demande ce qu’elle doit faire de ses cadeaux pour papa. Il faut pouvoir tenir compte de ces situations", explique-t-elle.

C’est pour ces raisons qu’elle souhaite faire de la fête des Pères et de la fête des Mères, la fête des gens qu’on aime. "Il y a des familles monoparentales, des familles avec deux mamans, des familles avec deux papas, des enfants qui n’ont plus leurs parents ou qui n’ont tout simplement pas envie d’offrir de cadeaux à leurs parents parce qu’il y a un contexte de violence familiale. Si on n’impose pas d’offrir le cadeau à une personne en particulier, on n’a plus de souci", précise-t-elle.

De plus en plus d’écoles optent spontanément pour des fêtes plus inclusives, surtout dans les établissements qui appliquent des pédagogies actives. C’est le cas notamment de deux écoles fondamentales Liégeoises (Naniot et Érables). On se souvient aussi de l’école Singelijn, située à Woluwé Saint-Lambert, qui a subi un déferlement de réactions hostiles après avoir annoncé il y a 4 ans ne plus vouloir faire de cadeau pour la fête des Mères.