Le télétravail n’est désormais plus obligatoire mais simplement recommandé. De quoi réjouir bon nombre d’employeurs et… cambrioleurs ! Les chiffres le prouvent : la crise sanitaire a eu un impact sur le nombre de vols dans les habitations. Mais avec le retour au bureau, la police s’attend à une recrudescence du phénomène qui touche directement la sécurité des Belges. Selon nos infos pourtant, les cambriolages pourraient disparaître du nouveau plan national de sécurité, dont la présentation au Parlement devrait se faire dans le courant du mois prochain. Ce qui se traduirait par un manque d’investissement dans la DJ Soc, la section de la police fédérale spécialisée dans la lutte contre ce phénomène. Une section vols qui travaille sur une vue d’ensemble du fléau sur tout le territoire et permet ainsi d’établir des liens entre les faits et, de facto, d’arrêter plus facilement des groupes d’auteurs spécialisés dans les cambriolages.

(...)