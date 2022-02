Prenez un jeu aussi basique que Motus, adaptez-le aux spécificités d’Internet et vous en ferez l’un des jeux les plus populaires du moment. C’est précisément ce qu’un ingénieur en informatique, Josh Wardle, a réalisé en octobre aux États-Unis. Son jeu, entièrement gratuit, a déjà séduit plusieurs millions de citoyens américains. Et le phénomène ne semble pas s’épuiser.

Si bien qu’une version française du jeu a été adaptée (https://wordle.louan.me). Le concept : un mot de cinq lettres est à découvrir, avec seulement six essais. À chaque lettre bien ou mal placée, une boule colorée en informe le joueur. Bref, une version à peine plus moderne que le célèbre jeu de France 2 dont la dernière émission a été diffusée le 31 août 2019. Le tout en proposant de partager son résultat sur les réseaux sociaux - pour attirer d’autres joueurs - et en créant un sentiment de manque puisque le jeu, qui ne prend pas plus de deux-trois minutes, ne propose qu’un seul mot à découvrir par jour. Un autre jeu identique, Sutom (sutom.nocle.fr), renforce la difficulté en proposant des mots allant de six à neuf lettres.

Le succès du jeu est tel que le New York Times a fait l’acquisition pour plusieurs millions de dollars de la version américaine du jeu, en assurant que Wordle demeurerait gratuit.

Malgré les différences d’alphabets et les subtilités de chaque langue, des développeurs des quatre coins du monde se sont également lancé le défi de traduire et adapter le jeu dans leur langue. Notamment en chinois ou en hébreu.