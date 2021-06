En Belgique, les cas de cancer de la peau sont de plus en plus nombreux au fil des années. Selon l'OMS, 75% de ceux-ci pourraient être évités grâce à une bonne prévention et des précautions supplémentaires. Attraper des coups de soleil à un jeune âge augmente les risques de développer un mélanome plus tard. Or, les enfants passent beaucoup de temps à l'école et notamment dehors. Selon la Fondation contre le cancer, la protection contre les UV est insuffisante dans de nombreuses écoles. C'est pourquoi elle propose, durant sa campagne "Écoles futées au soleil", du matériel de prévention solaire pour les écoles primaires.

Concrètement, la Fondation contre le cancer propose une boite à outil numérique contenant du matériel pédagogique, des informations générales et des supports communicationnels. Un plateau de jeux et du matériel à utiliser en classe sont également mis à disposition.

En trois ans, environ 1.000 écoles se sont inscrites au programme "Écoles futées au soleil"