Avec 4.691 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur français en 2018-2019, soit une augmentation de plus de 23% entre 2010 et 2018, la France est une destination académique de plus en plus prisée par les étudiants belges.

D'après les derniers chiffres du ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la France est de plus en plus attractive pour les étudiants belges. Le pays a mené plusieurs initiatives afin de renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur français en Belgique, notamment l'ouverture de L'Espace Campus France Belgique et le Programme "French + Sciences".

L'Espace Campus France Belgique a été ouvert en 2015, avec pour missions principales la promotion des études en France auprès du public belge et l'accompagnement des étudiants dans leurs projets d'études en France. Le programme "French + Sciences" est un nouveau dispositif de bourses pour financer des séjours d'études courts (3 à 4 semaines), lancé par l'ambassade de France en Belgique. Avec ce programme, destiné aux étudiants de filières scientifiques qui désirent approfondir leur connaissance d'un secteur innovant tout en perfectionnant leur niveau de français, Campus France espère aujourd'hui attirer davantage d'étudiants belges néerlandophones et germanophones, qui représentent aujourd'hui un peu moins de 20% des étudiants belges en France.