Rivalité, orgueil et vénalité chez les parents fragilisent l’enfant-nomade parfois écrasé par deux "shérifs" et leurs propres règles.

Beaucoup d’enfants passent la totalité de ce mois d’août avec un de leurs parents, après avoir vécu le mois de juillet avec l’autre. Les grandes vacances sont les périodes de l’année où le manque de l’autre, parfois teinté de sentiment d’abandon, est le plus lancinant. Puis viendront la rentrée et le nomadisme. Avec, potentiellement, son lot de désagréments. Pas de véritable tanière de référence vu qu’il faudra voltiger entre deux chambres. Relations discontinues avec les copains et copines. Mise entre parenthèses d’activités sociales ou sportives un week-end sur deux. Lourdeur des valises à remplir et vider deux fois par semaine…

Depuis 2006, la loi impose aux tribunaux de la famille de privilégier par principe la garde alternée, soit l’hébergement égalitaire. Sauf s’il est prouvé que cette formule n’est pas la meilleure dans l’intérêt de l’enfant.

Le message législatif a frappé les esprits, incitant ainsi des parents qui se séparent et qui règlent le cas de leur progéniture à l’amiable (1 cas sur 2), à se plier à cette formule bien proportionnée sous peine d’être montrés du nez.

"Il y a aujourd’hui une sorte de tyrannie exercée par la présumée nécessité de la garde alternée, considérée comme La meilleure des solutions. C’est certes une opportunité intéressante mais qui est privilégiée parfois trop automatiquement. Comme si une autre formule, ‘hébergement principal chez l’un/1 week-end sur 2 chez l’autre ’ par exemple, n’avait aucune valeur", avance le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez, professeur à l’UCL.

Intéressante et bien vécue par l’enfant, la garde alternée peut pourtant l’être. Et pas seulement parce que ce qu’il n’obtient pas chez l’un, il peut l’obtenir chez l’autre… "Elle a parfois pour effet ‘d’ouvrir les yeux et le cœur’ d’un parent, plus souvent le père, stimulé à exercer effectivement une fonction parentale jusqu’alors négligée ou exercée en dilettante."