Installé depuis de nombreuses années dans un petit village du Brabant wallon, Thierry voit actuellement construire une maison sur le terrain voisin. Un édifice qui le laissait, jusqu’il y a quelques semaines encore, complètement indifférent, le terrain voisin étant à bâtir. Sauf que depuis le début du chantier, rien ne se passe vraiment comme prévu. Après quelques désagréments pour lesquels une solution a rapidement été trouvée, Thierry vient de constater que le mur du voisin se situait sur la limite de sa propriété, nous confie Thierry.

En clair, la présence future de cette gouttière rendra inconstructible une partie du terrain de Thierry. "Ce n’est peut-être pas grand-chose - une vingtaine de centimètres de large sur quelques mètres de long -, mais je prévoyais justement de créer un carport pour ma voiture à cet endroit-là. Ça m’est rendu impossible par la future présence de la gouttière."

Thierry s’est rendu à la Commune pour consulter les plans. Et face à ses interrogations, on lui aurait répondu que le voisin avait droit à une tolérance sur son terrain à lui. "Je n’ai jamais entendu ça nulle part. Et je doute vraiment de la légitimité de cette tolérance."

Thierry, qui compte bien faire entendre ses droits en mandatant éventuellement un expert, s’interroge sur la bonne foi de son futur voisin et de l’entrepreneur en charge du chantier. "Où vont se trouver les descentes de gouttières, par où sera évacuée l’eau de pluie ? Qui sera responsable de l’entretien de cette gouttière qui, in fine, serait sur mon terrain ? J’ai l’impression que mon futur voisin et son entrepreneur savent sciemment ce qu’ils font et qu’ils espèrent que je ne vais pas broncher. Mais c’est mal me connaître."