On aurait pu titrer la Journée mondiale des heureux parents… Et bien sûr qu’il y en a, des millions ! Mais le bonheur d’être parent n’est pas un long fleuve tranquille ni facile. Élever un enfant (ou plusieurs !), c’est de l’organisation, une discipline nécessaire, du stress et la nécessité de se redéfinir dans son couple et par rapport à soi-même. Après une naissance, on disparaît aussi socialement pour vivre dans un cocon davantage familial et l’on s’oublie.

Un mode de vie somme toute normal et souvent passager : les enfants grandissent, l’école vient étayer l’éducation au jour le jour et les habitudes mises en place permettent un fonctionnement de plus en plus harmonieux et épanouissant… jusqu’à une autre naissance ou un changement majeur dans l’équilibre des parents ! On a bien vu, pendant les lockdowns à quel point il était difficile pour les parents de s’occuper à plein temps de leurs enfants, entre devoir scolaire et télétravail !

Cela dit, dans les pays occidentaux, le burn out menace bien des parents. "On parle de burn out lorsqu’un parent est soumis à un excès de stress parental sans disposer de suffisamment de ressources pour en compenser l’effet", explique Isabelle Roskam, psychologue et spécialiste du burn-out parental à l’UCLouvain. La Belgique figure d’ailleurs dans le top 3 des pays les plus touchés sur 42 pays sous la loupe d’une étude internationale coordonnée par l’UCLouvain : 1 parent belge sur 12 est en plein burn out. "Nos pays individualistes cultivent le culte de la performance et du perfectionnisme. La parentalité y est une activité très solitaire, contrairement aux pays d’Afrique par exemple où tout un village se sent concerné par l’éducation des enfants", commente encore Isabelle Roskam.

25 % des parents présentaient en plus un stress post-traumatique après une période d’isolement ou de confinement… Or, c’est un fait, les parents gagnent à avoir davantage de contacts sociaux avec d’autres parents, cela aide à faire baisser la pression en relativisant : tous dans le même bateau !

Contrairement au burn out professionnel, un parent ne peut jamais prendre de congé. Alors pour prévenir le stress dans la parentalité, Isabelle Roskam préconise de "raviver la dimension de partage et d’entraide entre parents au sein d’une communauté mais aussi de sortir du culte du parent parfait".

De même, Marie Géonet, psychologue clinicienne et sexologue, le confiait alors qu’elle avait lancé une étude sur la sexualité des couples durant le premier confinement : une conjugalité satisfaisante passe par une bonne parentalité, être d’accord sur les grands principes d’éducation par exemple mais cela passe aussi par un couple où les deux entités ne sont pas que des parents. "Et s’accordent pour vivre des moments ensemble ou se laisser des moments de liberté, entièrement pour soi." E.W.