Combien gagnent les membres de la magistrature belge ? La question fascine toujours autant. " Beaucoup trop, des milliers d’euros ! " " Pas assez du tout au regard de tous les risques du métier ." Chacun y va de son commentaire, basé sur des fantasmes ou sur la réalité. Mais quel est donc le véritable salaire de nos juges ? Pour le savoir, nous avons sollicité la plus célèbre des juges belges. Connue notamment pour avoir été récompensée aux César et aux Magritte et autrice du livre à succès Tais-toi !, la juge d’instruction Anne Gruwez a accepté de briser ce qui reste encore un sujet tabou.

" Je gagne 4 900 € nets, il n’est pas indigne ou impudique d’en parler." Le ton est donné. Anne Gruwez n’est pas du genre à aborder des questions délicates sans se mouiller. "J’accepte de vous répondre mais concrètement alors. Et pour cela, je ne peux parler que de ma situation personnelle ."