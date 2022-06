Le nom d’Isabelle Panou n’est pas connu du grand public. C’est pourtant cette juge qui a instruit au cours des dernières années quelques-uns des plus importants dossiers de terrorisme en Belgique : filière Zerkani d’envoi de combattants en Syrie, assaut de Verviers en janvier 2015, attentat du Thalys en août 2015 et attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Alors que ce dernier procès d’assises touche à son terme et qu’elle a récemment quitté l’instruction pour devenir juge en correctionnelle, Isabelle Panou a accepté de sortir de l’ombre.