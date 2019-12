Frédéric Storme est aveugle mais il skie, monte à cheval et déplace des montagnes depuis toujours !

Ce que je préfère, c’est partir tout schuss, à 70 km/h, les sensations sont géniales", sourit Frédéric Storme. Cet infatigable sportif a une rétinite pigmentaire qui lui a permis de voir avec 2/10 lorsqu’il était jeune, "je connais les couleurs", mais depuis près de 20 ans, il ne voit plus. Et pourtant, il fonce, et pas seulement sur une pente (accompagné d’un guide derrière lui qui lui donne les directions). Tous les jours, ce Bruxellois (...)