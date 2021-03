Pour le secteur, il y a iniquité et risque que les parieurs plongent sur les sites illégaux.

Covid oblige, les boutiques de paris sont fermées. Ce qui met le secteur privé en colère. Par contre, les centres provinciaux, les "Lotery Shops", de la Loterie Nationale ont rouvert chaque fois que, depuis le début de la crise, les commerces ont pu le faire. Et là, c’est l’incrédulité et le sentiment d’iniquité qui envahissent les opérateurs privés. "Je veux qu’on rouvre nos boutiques", réclame Yannik Bellefroid, président de l’Union professionnelle des Agences de paris et CEO de Ladbrokes. "On ne joue pas à jeu égal. Le gouvernement n’applique pas au service public ce qu’il refuse au privé."

En outre, Yannik Bellefroid pointe un danger planant sur les joueurs : "Une des missions de l’État est de les protéger. Or, quand on ferme les opérateurs légaux, ils se tournent vers les sites de paris illégaux. Le gouvernement sponsorise l’économie au noir. Aujourd’hui, on arrive à fermer les comptes Twitter de Trump mais l’État belge ne parvient pas à limiter les activités de paris illégales."

(...)