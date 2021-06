Dans un monde où le stress domine et où tout va à cent à l’heure, il est parfois difficile de trouver un moment pour soi, un moment pour se vider l’esprit et prendre soin de sa santé mentale. Depuis plusieurs années, des pratiques se développent et attirent de nouvelles personnes, comme le yoga ou le tai-chi. Des sports qui permettent de mettre en accord le corps et l’esprit. En parallèle à cela, la méditation fait son bonhomme de chemin. Pratique ancestrale qu’on pense parfois réservée aux moines bouddhistes (tout le monde a en tête les bulles de Tintin au Tibet), elle est en fait à portée de tous et surtout devenue complètement laïc. Le Français Ludovic Dujardin, co-fondateur de l’application Petit Bambou, fait le point avec nous et met des mots justes et simples sur la méditation.