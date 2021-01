Quand la police m’a annoncé le décès de ma fille, c’était pour moi inconcevable. On ne se donne pas la mort à 24 ans. Puis, il y a eu tout cet emballement. Très vite, la mort d’Alysson est devenue un symbole national du mal-être des indépendants. Je regardais Facebook et je tombais sur des photos de ma fille. Je voyais des publications telles que ‘Je suis la prochaine Alysson ’ ou encore des coiffeuses qui avaient placardé leur vitrine des affiches de ma fille et qui se prenaient en photo allongées sur le sol. J’éprouve aujourd’hui un profond malaise par rapport à tout ça. Je ne reconnais pas ma fille à travers ces célébrations glauques. "

Le 16 novembre, Sylviane et sa famille tombent en plein effroi. Accessoirement, c’est aussi tout un pays qui plonge dans l’émotion. En se donnant la mort, Alysson, la barbière liégeoise, qui venait d’ouvrir son salon avant que les autorités n’imposent sa fermeture, croulait sous l’impact financier du coronavirus. Dans la foulée de sa disparition, des mouvements de soutien et de contestation ont émergé. Aux quatre coins de la Wallonie, des roses blanches ont été déposées au pied des hôtels de ville. À Liège, de nombreuses fleurs ont été déposées devant son salon et une fresque à son effigie a été peinte. En quelques jours, Alysson est devenue le symbole du désarroi des indépendants. Celui des artistes aussi. Et, de façon générale, de tous les laissés de côté.

Jusqu’ici, Sylviane est restée loin des médias. C’est dans un souci de recadrer les choses qu’elle a accepté de s’exprimer pour la première fois, dans La DH.