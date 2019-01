S’offrir un petit somme sur son lieu de travail est souvent mal vu. Pourtant, les salariés qui s’accordent cette petite trêve à la mi-journée sont loin d’être des fainéants puisqu’ils travaillent en réalité leur productivité.En effet, les spécialistes du sommeil affirment qu’une micro-sieste permet d’améliorer les capacités d’attention et de vigilance, d’augmenter la mémorisation mais aussi de réduire le stress. Et même si les bienfaits d’une micro-sieste au cours de la journée sont désormais connus, les entreprises sont encore réticentes à l’adopter. Mais pour Damien Davenne, spécialiste du sommeil, et qui chaque année transmet l’art de la sieste à ses étudiants normands dans le secteur du sport (Staps), il suffit de 5 à 10 jours pour acquérir à vie la maîtrise du "", et l’idéal est d’avoir une certaine régularité dans sa pratique de la sieste, pour habituer son horloge centrale à faire une pause en début d’après-midi.(...)