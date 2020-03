Pourquoi avez-vous souhaité faire de l’égalité hommes-femmes l’un des points centraux de votre mandat ?

"Des études ont montré que dans les entreprises les équipes composées d’hommes et de femmes sont plus efficaces que les équipes non mixtes. Il s’agit donc d’un enjeu économique. Selon une autre étude, une augmentation du nombre de femmes dans le domaine du numérique entraînerait une croissance du PIB de 16 milliards d’euros au niveau européen.