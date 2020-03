Certains propriétaires badigeonnent leurs coussinets de gel hydroalcoolique.

C’est une des conséquences inattendues de la pandémie de Covid-19 : les vétérinaires reçoivent de nombreux appels et questions pour des blessures causées par l’utilisation abusive de gels hydroalcooliques sur des animaux.

Particulièrement agressifs pour la peau sensible de nos chiens et chats, ils peuvent provoquer des irritations et dans les cas les plus graves, un coma éthylique. "Les gels sont des produits très agressifs si on les utilise trop souvent. Ils provoquent des problèmes de dermite et des intoxications. En se léchant, les chats ingèrent le produit qui peut même provoquer un coma éthylique. Dans ces cas très graves, la fréquence cardiaque diminue et l’animal ne se réveille pas quand son maître l’appelle", explique Alain Schonbrodt, porte-parole de l’Union professionnelle vétérinaire (UPV).

Le vétérinaire déconseille donc fortement l’usage de gels et leur préfère l’utilisation de savon mélangé à de l’eau, une solution beaucoup plus douce et tout aussi efficace pour nettoyer les pattes.

Si les gels sont déconseillés, ça ne veut pas dire pour autant que les propriétaires d’animaux ne doivent pas prendre de précautions pendant les promenades. "Il faut continuer à promener ses animaux, c’est très important pour leur bien-être. Mais on conseille de laisser le collier et la laisse à l’entrée du logement et de bien ramasser les matières fécales produites pendant la promenade", explique-t-il. Il recommande aussi de garder les chats à l’intérieur, afin d’éviter qu’ils puissent être en contact avec des personnes contaminées.

Enfin, Alain Schonbrodt tient à rappeler que les vétérinaires sont toujours disponibles pour soigner les animaux, malgré le confinement. "On est toujours là ! Notre profession est considérée comme essentielle à la nation, nous sommes donc toujours disponibles pour soigner les animaux qui en ont besoin."