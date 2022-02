Le meurtre de Luca n’a rien d’un fait divers, mais illustre une problématique de société beaucoup plus large, selon Antoinette Corongiu, directrice du Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE). "Il s’agit d’un meurtre et non d’un drame familial. C’est clairement une tentative de féminicide qu’il faut condamner fermement, et toutes nos pensées vont à la maman de Luca qui va devoir vivre avec ce meurtre", explique-t-elle. "Ce n’est pas un fait isolé quand on sait qu’en 2021, six enfants ont été tués dans un contexte de violence conjugale. Ce chiffre ne reflète toutefois pas la réalité, car il n’y a pas encore de monitoring qui permet de connaître le nombre exact de victimes issues directement ou indirectement de féminicide ou de violence conjugale."

