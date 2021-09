La nouvelle campagne contre les discriminations du Mrax (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie) visible notamment sur les pages Instagram et Facebook de l’association suscite l’incompréhension auprès des victimes d’antisémitisme et de militants antiracistes. Sur les différentes affiches de la campagne, qui a pour but de dénoncer les différentes discriminations qu’une même personne peut subir, aucune mention n’est en effet faite de l’antisémitisme au contraire de l’islamophobie, du sexisme, du validisme, du racisme, de la transphobie, de l’homophobie et de l’antimigrantisme.

"J’ai vu les fiches de la campagne et pas une seule ne fait mention de l’antisémitisme. Le Mrax indique qu’ils n’ont trouvé aucune victime pour témoigner mais le problème est bien plus large. L’antisémitisme est l’angle mort des différentes luttes contre le racisme, y compris parmi celles et ceux qui défendent les luttes intersectionnelles. Je suis une féministe universaliste mais je constate que soit on oublie d’en parler, soit on refuse purement et simplement", dénonce Viviane Teitelbaum (MR), députée au Parlement bruxellois.