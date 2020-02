La semaine dernière, L214 a dévoilé une vidéo très choquante à propos d'un abattoir industriel de veaux Sobeval en Dordogne.

Attention, les images peuvent heurter la sensibilité des personnes. L'enquête porte sur l'un des plus gros abattoirs de veaux en France, Sobeval, entité du groupe Van Drie qui tue 3400 veaux chaque semaine soit environ 90 animaux par heure. Dans cette enquête, on découvre que la viande du groupe "est certifiée Label Rouge, bio, Saveurs du Périgord ou encore Le veau du boucher. Le groupe exporte en Israël pour la viande casher et en Égypte pour la viande halal. Par ailleurs, en 2015, à l’occasion d’une visite du président de la région Aquitaine, le directeur de l’abattoir expliquait fournir des peaux à des marques de luxe comme Hermès ou Gucci, et fournir en viande le Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel à Paris. Le groupe Van Drie fournit également les tanneries, récemment rachetées par Chanel."

Selon L214, "les violations de la loi sont multiples dans cet abattoir"

Pour la viande casher et halal, la coutume veut que les animaux soient étourdis par un procédé mécanique, électrique ou gazeux afin de plonger la bête dans un état d'inconscience avant de l'abattre. En Dordogne, "la plupart des veaux sont tués sans étourdissement. Lorsqu’il y a égorgement sans étourdissement préalable, la loi exige que les animaux soient immobilisés jusqu’à ce qu’ils ne présentent plus aucun signe de conscience ou de sensibilité. Un contrôle systématique de cette perte de conscience doit être effectué avant de mettre fin à l'immobilisation, ce qui n’est pas le cas à l’abattoir Sobeval" précise l'enquête, commentée par le journaliste Hugo Clément. La conséquence de cette négligence est claire: "de nombreux veaux présentent des signes de conscience et/ou de sensibilité avant et après avoir été suspendus à la chaîne d’abattage."

L'abattage standard fait aussi de l'objet de vive critiques de L214. Sobevol utilise un pistolet d’étourdissement de type "pneumatique". Si ce dernier n'est pas interdit, il permet à son utilisateur de ne pas devoir recharger son fusil. De fait, ce mécanisme lui permet de tuer plus rapidement sa victime et, de surcroît, d'en abattre plus sur une journée. Très volumineux, il pose plusieurs problèmes dont le premier est de faire extrêmement peur à l'animal. Ce dernier, comme on le voit sur les images qui peuvent, on le rappelle, heurter la sensibilité des personnes, se débat sans relâche et, par sa force n'est pas immobilisée. Pour L214, "Tous les étourdissements sont donc réalisés en violation de la réglementation. Ainsi, de nombreux tirs mal ajustés doivent être répétés, blessant les animaux sans les rendre inconscients." Effectivement, la loi exige que la tête de l'animal soit immobilisée lors de sa mort.

L'objectif? "Interdire l'abattage sans étourdissement"

L214 montre, à travers cette enquête, "l’urgence d'interdire l'abattage des animaux sans étourdissement préalable, demandée par l’ensemble des associations de défense des animaux et 85 % des Français." L'ASBL de défense des animaux rappelle également que "l'abattage sans étourdissement est pourtant jugé "inacceptable en toutes circonstances" par la Fédération des vétérinaires d'Europe.

La direction générale de l'Alimentation (DGAL) a indiqué que le cas de cet abattoir ferait l'objet d'une enquête approfondie. "Vendredi, un rapport complet sera adressé au ministère" indique la direction qui dépend du ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation.