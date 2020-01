La chaîne s'occupe de réaliser des expériences sociales à travers des caméras cachées.

Aideriez-vous plus facilement quelqu'un en fonction de son apparence? C'est la question que se pose Wouldyoureact. Si au fond de nous, nous aimerions penser que l'apparence ne nous influence en aucun cas, la vérité est parfois trompeuse.

Le résultat de la vidéo est assez surprenant d'autant plus que les auteurs ont respecté les circonstances identiques de tournage : même endroit, même jour, même acteur, etc... Effectivement, l'acteur s'habille en costume cravate afin de jouer l'homme qui possède une apparence aisée. En revanche, pour avoir l'apparence d'une personne plus pauvre, il insère un jogging sale, se donne les cheveux gras et un air débraillé.

On remarque très rapidement que les stéréotypes et les raccourcis que nos cerveaux font (mal habillé = SDF / alcool / agressivité /...) sont des mécanismes de protections. Cependant, ils sont à déconstruire dans certains cas. Selon les auteurs de la vidéo, l'objectif n'est absolument pas de juger ou accuser les individus concernés mais de nous faire réfléchir sur nos modes de fonctionnement pour ensuite lutter contre ceux-ci.