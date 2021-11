Cake, société spécialisée dans les services de data intelligence concernant les transactions des consommateurs, s’est penchée sur le marché de l’habillement en Belgique. Fortement perturbé par la crise sanitaire et la fermeture des magasins, ce marché a souffert et enregistre une baisse des dépenses de 21,5 % en 2020, par rapport à l’année précédente. D’autres secteurs ont plus largement souffert, comme les événements culturels (-65 %), les cinémas (-62 %), la vie nocturne et les clubs (-62 %) ou encore les billets d’avion (-58 %). En revanche, les box repas ont vu leur chiffre d’affaires doubler, tout comme les plats à emporter (+89 %). L’électronique (+32 %), le jardin et les fleurs (+30 %) et les vélos (+27 %) sont les autres grands gagnants.

Fortement impactées en 2020, les ventes de vêtements reprennent cependant peu à peu des couleurs. Ainsi, Coke observe qu’au troisième trimestre 2021, les acheteurs de vêtements étaient même plus nombreux qu’au troisième trimestre 2019 (65,8 % vs 61,6 %).

Sans grande surprise, la fermeture des magasins de la mi-mars à la mi-mai ainsi qu’en novembre a eu un lourd impact sur les ventes de vêtements. "Pour les soldes d’hiver 2020, les acheteurs de vêtements (38,2 %) étant nettement moins nombreux qu’en décembre 2019 (44,6 %). Pour les soldes d’été, on constate qu’ils ont attiré beaucoup plus de monde en juillet 2021 (45,4 %) qu’en juillet 2020 (37,2 %), revenant au niveau de 2019."

Le budget consacré à l’habillement a donc aussi fléchi en 2020. Alors qu’il était de 609 € en 2019, il est retombé à 524 € en 2020. Il se redresse cette année et dépasse même celui de 2019 au troisième trimestre, à 223 € contre 203 € il y a deux ans à pareille période.