En moyenne, une femme indépendante touche 332€ de pension par mois, contre 1088 € pour son homologue masculin.

Si la Belgique est un pays où l'esprit d'entreprendre est particulièrement bien ancré, le passage à l'acte reste parfois très délicat. Devenir indépendant pour créer sa propre société peut parfois s'avérer compliqué et lourd tant physiquement que mentalement. La nouvelle étude menée par l'assureur-vie NN, avec le soutien du syndicat national des indépendants (SNI), et axée sur l'entrepreneuriat féminin vient appuyer ce constat : sur les 218.172 femmes indépendantes à titre principal actuellement en activité dans notre pays, 38 % auraient envisagé, au cours des 12 derniers mois, de mettre un terme à leur activité d’indépendante. "Ce n’est pas tant la forte pression au travail qui inquiète le plus les femmes indépendantes, mais bien la faible pension qu’elles percevront à l’âge de la retraite", précisent les responsables de l'étude.