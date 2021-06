Les psychiatres constatent une hausse des consultations liées aux angoisses et regrets de retrouver la vie pré-Covid.

"Je me suis habitué à rester enfermé chez moi et c’est vrai que je ne suis pas très à l’aise quand je suis confronté à une foule." "Il faut que je réapprenne à vivre, il y a certaines activités que j’ai peur de reprendre."

Entre la crainte du virus toujours présente, la peur de se retrouver ou l’angoisse de reprendre certaines activités et habitudes laissées de côté pendant un an et demi, de nombreux Belges ont décidé de ne pas se déconfiner et appréhendent grandement un retour à la "vie normale". C’est le cas de Paul-Louis, qui a pris de nouvelles habitudes de vie depuis le début de la pandémie.(...)"