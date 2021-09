Ils sont partout ; ils ont toutes les formes ou presque, et nous en croisons de plus en plus, tous les jours. Le vélo se porte très bien et peut-être même trop bien, puisqu’il devient quasi impossible de pouvoir en acheter sans avoir entre 15 jours et 3 mois d’attente en fonction du modèle. La crise de la Covid est passée par là. On est devenu méfiant vis-à-vis des métros, trams et bus. Les Européens et les Belges en particulier, ont décidé de prendre l’air, de bouger et d’avancer à vélo… de préférence électrique.

(...)