Une vaste enquête lancée en novembre dernier par les policiers de la zone de police Bruxelles Nord dans un dossier de traite d’êtres humains vient de connaître son épilogue.

L’enquête concernait le trafic de jeunes femmes dans le milieu de la prostitution privée, via des annonces sur internet et dans des appartements, hôtels, organisé par le milieu sud-américain.

L’enquête a permis de découvrir deux réseaux originaires de la Colombie et du Brésil, qui se livreraient au recrutement, logement et placement de victimes dans la prostitution en Belgique et d’autres pays européens.