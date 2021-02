L'étude, publiée dans la revue Environment International, est basée sur l'analyse de plus de 18.000 couples en Chine. Consultés en exclusivité par The Guardian, les résultats permettent de déduire que les femmes exposées à un niveau de pollution aux particules fines supérieur à 10 microgrammes par mètre cube sur un an avaient un risque d'infertilité 20% plus élevé. L'infertilité étant ici le fait de ne pas tomber enceinte après un an de tentatives. On apprend en outre de l'étude que le niveau moyen de pollution pour les couples chinois est de 57 microgrammes/m3.

"Environ 30% des couples infertiles ont une infertilité inexpliquée", présentent les scientifiques du Centre de médecine de la reproduction de hôpital universitaire de Pékin. Si l'âge, le poids et le tabagisme sont déjà des facteurs bien connus d'infertilité, "l'étude indique que la pollution par les particules fines pourrait être un facteur de risque non négligeable".



Les conclusions n'ont pas permis aux scientifiques de déterminer comment la fertilité se trouve endommagée par les particules fines, mais celles-ci sont connues pour provoquer une inflammation dans le corps, pouvant impacter la production d'ovules et de spermatozoïdes.

L'infertilité affecte plusieurs millions de couples dans le monde, mais jusqu'à présent peu de recherches ont été effectuées sur l'impact de la pollution atmosphérique. L'air pollué est déjà connu pour augmenter le risque de naissance prématurée ou d'insuffisance pondérale à la naissance. Le dioxyde d'azote, aussi mauvais que le tabagisme, entraîne une hausse du risque de fausse couche .