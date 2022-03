La levée de l’obligation du port du masque n’est pas sans conséquences pour les producteurs.

Au début de la pandémie de coronavirus, l’ultra-dépendance du marché européen à la production de masques chirurgicaux (et FFP2) provenant de Chine a semé la panique. Impossible, ou presque, de mettre la main sur ces sacro-saints masques. Le Belge a alors dû faire preuve de débrouillardise et coudre ses propres masques pour se protéger. Le temps de voir quelques sociétés, une dizaine tout au plus, se lancer dans la production de masques sur le sol belge.