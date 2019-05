Tout vrai fan de Disney qui se respecte ne loupera jamais la parade lors de sa visite dans un des parcs d’attractions du groupe. On y retrouve tous les jours les personnages les plus connus des contes et aventures de Disney, tous interprétés par des danseurs et danseuses professionnels.

Un métier de rêve dans un cadre de rêve ? C’est en tout cas ce que clame Disneyland Paris, qui est à la recherche de nouveaux talents. Et pour les trouver, c’est en Belgique que le parc d’attractions a posé ses valises durant le mois de mai ! Des journées de castings ont été organisées chez nous, mais aussi aux Pays-Bas pour trouver quelques perles rares.

(...)