Les parcs d’attractions attirent chaque année de plus en plus de monde et la Belgique fait figure de bon élève dans le domaine avec une offre importante sur son petit territoire. Ces dernières années, les projets fleurissent un peu partout et les parcs jouent le jeu de la concurrence.

Ainsi, Walibi est par exemple en plein milieu de son grand plan d’investissement qui a pour but d’offrir un nouveau visage au parc grâce à un lifting complet et de nouvelles attractions.

(...)