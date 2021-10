Le groupe des Verts/ALE au Parlement européen a publié hier une étude sur les pratiques actuelles de la surveillance biométrique de masse dans l’Union européenne (par exemple, la surveillance faciale ou l’analyse comportementale dans les espaces publics).

Le rapport révèle l’expansion alarmante de la surveillance biométrique de masse dans l’UE et comment ces technologies ont déjà été mises en œuvre dans des villes et des pays entiers, dénoncent les Verts/ALE. Il présente également les évaluations et les avertissements des autorités chargées de la protection des données dans toute l’Union, et la manière dont ils ont été ignorés ou combattus par les agences gouvernementales. Une carte interactive permet de visualiser l’ampleur des expérimentations et du déploiement de ces technologies.