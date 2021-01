Les prémices d’une Union ferroviaire européenne débutèrent en juin 1957, avec les six pays fondateurs de la CEE et la Suisse qui s’unissaient pour offrir aux voyageurs un éventail de liaisons ferroviaires confortables et très rapides entre leurs capitales et grandes villes, par une marque commerciale forte d’une identité européenne : Trans Europ Express.

Le TEE offrait aux passagers aisés un voyage luxueux et rapide uniquement en 1re classe avec une cuisine à bord du train et un service personnalisé à table, un bar, de larges compartiments très confortables, déjà de la climatisation, peu d’arrêts tout au long du trajet et un contrôle douanier effectué dans le train.

L’identité de cette jeune marque européenne en pleine expansion était représentée par son matériel roulant, dans une livrée unique bordeaux et beige, par son logo incliné signe de vitesse et de progrès. De l’aluminium, du revêtement stratifié et un éclairage au néon marquaient l’apparence, synonyme de vitesse et d’élan.