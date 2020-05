Les aides accordées ne sont pas suffisantes et la perspective de faillites en cascade est grande.

Si la réouverture des commerces est programmée pour lundi, elle ne signe pas pour autant la fin des problèmes de nombreux indépendants. Ils sont plus de 35 000 francophones à s’être regroupés sur la page Facebook "Je suis indépendant et dans la m…" traduisant bien le désarroi dans lequel ils se retrouvent plongés depuis le début du confinement. Son fondateur, Vincent Maillen, veut avant tout jouer la carte du rassemblement et se montre des plus constructifs dans les contacts qu’il entretient avec le monde politique et toutes les classes de travailleurs, qu’ils soient indépendants, salariés ou ouvriers. "Il faut se rendre compte qu’on vit tous la même situation", aime-t-il répéter. Mais cette reprise des activités n’est pas pour autant de nature à rassurer les indépendants qu’il représente…

Après près de deux mois d’inactivité, quel est le sentiment qui prédomine au sein des indépendants ?

"Ils sont clairement dans la détresse. Si le droit passerelle a bien fonctionné, ce n’est pas une aide qui permet d’envisager l’avenir sereinement. Ce n’est qu’un soutien qui permet de traverser la crise à titre personnel, de simplement manger. Mais cela ne sauve pas une entreprise."

(...)