Disons-le tout de suite, nous n’allons pas jeter la pierre à ceux qui ont supporté la Suisse ce lundi soir. Mais soyons de bon compte et interrogeons-nous sur les scènes qui ont accompagné cette défaite française : coups de klaxons dans les rues, scènes de liesse, fêtes… Était-ce vraiment nécessaire ? Et cette guéguerre ne va-t-elle pas trop loin, trois ans après l’élimination douloureuse et le début du seum belge ? Sur Twitter, le consultant français de la RTBF, Swann Borselino, a plaidé l’apaisement : "Je bosse chez vous, j’adore ça, j’adore mes collègues. KDB est mon joueur préféré, mais je vous le dis sereinement : on doit tous faire des efforts pour redevenir bienveillants. Je n’ai pas vocation à être ambassadeur de France à Bruxelles et surtout j’ai conscience des nombreux abus venus de mon côté du Quiévrain, mais il y a un moment où il faut que ça redevienne bon enfant."

Politologue à l’ULB et sociologue du sport, Jean-Michel De Waele estime lui aussi que "cela va beaucoup trop loin. D’autant plus qu’une telle tension par rapport à un match que nous n’avons pas joué est très étonnante. On aurait battu la France , je pourrais le comprendre, mais ici c’est très particulier dans le cadre d’un Euro. C’est comme si des supporters du Standard sortaient dans la rue après une défaite d’Anderlecht contre Bruges ou Charleroi."