Événement incontournable depuis 2002, la Roller Parade revient durant tout l’été aux quatre coins de la Belgique. Basée sur un concept original et ludique, la Roller Parade propose des randonnées sportives durant les quatre mois d’été et ce jusqu’au 13 septembre, pour le plus grand bonheur des amateurs de mobilité alternative. Cerise sur le gâteau, des DJ’s se succèdent pour proposer de la musique tout le long du parcours.

Les organisateurs proposent deux boucles en fonction du niveau des participants. Un parcours d’environ 5 km adapté à tous, débutants comme confirmés, enfants comme adultes. D’une durée de 40 minutes, c’est l’occasion de s’amuser sans trop se fatiguer. Les participants reviennent au point de départ à la fin de la boucle. L’autre parcours, plus exigeant, est long d’environ 20 km. Toujours dans la bonne humeur, cette boucle est idéale pour les participants qui veulent se dépenser tout en s’amusant.

Cet événement n’est toutefois pas exclusivement réservé aux personnes qui se déplacent à roller, puisque tous les moyens de mobilité sans moteur sont les bienvenus, comme le vélo, le skateboard, le longboard, le BMX, etc. De plus, cette année, les organisateurs collaborent avec la société Flash qui met ses trottinettes électriques partagées au service des participants avec un tarif avantageux. L’occasion de découvrir et tester cette solution de mobilité douce, une alternative pratique et abordable pour les trajets quotidiens.

Cette année marque un tournant dans l’organisation de cet événement devenu incontournable, avec de nouvelles collaborations ainsi que des performances d’artistes et de collectifs locaux. Habitué des événements sportifs, AG Insurance rejoint l’aventure pour cette 17e édition. Pour l’occasion, de nouvelles villes belges se sont ajoutées au calendrier de l’été. Outre Bruxelles, la Roller Parade débarque également à Hasselt, Louvain, Roulers, Anvers, Wavre, Nivelles et Charleroi. D’autres villes seront prochainement dévoilées sur le site internet de l’événement.

Le vendredi 28 juin, la Roller Parade rendra hommage au grand départ du Tour de France qui s’élancera depuis la Grand-place de Bruxelles le samedi 6 juillet. Les organisateurs invitent donc les participants à rejoindre le mouvement "Yellow Touch" en portant une touche de jaune lors de la parade. Cette action est organisée dans le cadre de la campagne #tourensemble dont le but est d’inciter au maximum la population à utiliser le vélo pour ses déplacements.

Du côté de Bruxelles, le départ est donné chaque vendredi à 20 h depuis la place Poelaert, au pied du palais de Justice. À Louvain, la Roller Parade est organisée les 3 et 7 juillet. Le départ est fixé depuis la place Martelaer à partir de 19 h 30. À Wavre, la Roller Parade s’élancera le 18 août à 15 h depuis la place Cardinal Mercier.

Précision utile : en cas d’intempérie bien belge, la parade peut être annulée pour des raisons de sécurité.





Retrouvez toutes les informations pratiques pour chaque ville sur le site : www.agrollerbikeparade.be