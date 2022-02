Mais quels bouquets ? De plus en plus, "les consommateurs se dirigent vers des alternatives écoresponsables à la classique rose rouge", remarque Hélène Deudon à la tête de Simone, ses Fleurs qui vend des bouquets de fleurs locales et de saison. "En Belgique, 85 % des fleurs vendues à la Saint-Valentin sont importées. La majorité provient des Pays-Bas, où les fleurs sont cultivées sous des serres chauffées et éclairées 20 heures par jour. L’autre partie provient du Kenya, de la Colombie ou d’Équateur, où elles éclosent d’un cocktail explosif d’abus de pesticides, d’épuisement et de pollution de sources d’eau et de conditions de travail exécrables. Résultat : peu importe où il a été cultivé, un bouquet de roses a une empreinte CO 2 équivalente à celle d’un vol Paris-Londres."

Comme les champs sont au repos en hiver, Hélène Deudon propose des bouquets de fleurs séchées, à commander jusqu’au 12 février.