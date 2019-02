Nez qui coule, yeux qui grattent, éternuements : vous ne rêvez pas, voici le retour des rhinites allergiques qui peuvent empoisonner nombre d’entre nous.

La saison commence habituellement avec le noisetier et l’aulne, dont le pollen peut aussi faire réagir ceux qui sont allergiques au pollen de bouleau. "Il n’est pas rare pour une personne allergique au pollen de bouleau de ressentir des symptômes en ce début d’année à cause de la similarité qui existe entre le pollen de l’aulne, du noisetier et du bouleau", indique l’institut national de santé publique Sciensano.

Samedi dernier, un petit pic de concentration de 125 grains/m³ a été observé par Sciensano et d’autres pics pourraient suivre dans les prochaines semaines. "Ce n’est pas énorme mais c’est suffisant pour que les personnes allergiques à ce pollen en ressentent l’effet", remarque le professeur Charles Pilette, chef de service adjoint et responsable du centre de l’allergie aux cliniques St-Luc. "On est à la fin de l’hiver, on a pu subir des affections virales à répétition et être plus sensibles."

Les symptômes de ce que l’on appelle communément le "rhume des foins" se remarquent et indisposent fortement ! Une personne atteinte de rhinite allergique exposée aux allergènes commence par éternuer jusqu’à 15 fois de suite. Son nez se met à couler sans s’arrêter puis les narines se bouchent. Les yeux pleurent, piquent, le nez gratte, la respiration se fait difficile, sifflante et parfois la toux est de la partie. Dans la moitié des cas, une conjonctivite s’invite également.

Si la rhinite allergique est légère, surtout en cette saison, elle peut passer pour un rhume avec une irritation et une inflammation des muqueuses de la cavité nasale. Mais contrairement au rhume, la rhinite allergique dure plusieurs semaines et s’avère sensible à la météo.

Et méfiez-vous : une allergie non soignée peut se transformer en asthme. D’ailleurs, le professeur Pilette conseille de consulter son médecin ou son allergologue qui pourra soulager par des anti-isthaminiques par exemple et suivre l’évolution de l’allergie. Ou commencer une désensibilisation pour les plus atteints.

La rhinite allergique touche statistiquement le plus de personnes au printemps, entre mars et juin : "Dans leur grande majorité, les allergiques le sont au pollen de graminées", explique le Pr Pilette, on parle de 70 % des allergies. "Mais depuis 10 ou 15 ans on observe une augmentation des allergiques aux bétulacées." Les bouleaux, les noisetiers et les aulnes de plus en plus plantés sur le territoire disséminent donc toujours plus de chatons, facilitant l’exposition au pollen. Et le pire est… devant nous : le pollen de bouleau, "considéré comme l’arbre le plus allergisant en Belgique", fait normalement son apparition en mars.