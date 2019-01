Société Les deux-roues motorisés seront présents au Salon (19-27 janvier), dans les palais 8 et 9.

À force d’en parler, vous devez commencer à le savoir : il n’y a pas une solution miracle aux embouteillages et à la pollution atmosphérique générée par la circulation, mais bien plusieurs. Et c’est la conjugaison des différentes alternatives à l’automobile - le train, les transports publics urbains, le vélo et la trottinette (électrifiés ou non), la moto - qui nous aidera à combattre ces fléaux du 21e siècle.

La voiture, c’était notre liberté, selon les slogans chers à l’après-guerre, elle l’est toujours dans l’esprit de nombre de ses utilisateurs, qui, c’est là le paradoxe, passent pourtant des heures, chaque jour, prisonniers dans les files, sur le ring - les rings, devrions-nous dire, dans chaque grande cité du Royaume - et dans les villes.

La moto fait donc incontestablement partie de ces solutions, même si les autorités estiment que ce moyen de locomotion demeure encore largement sous-estimé, principalement par la crainte des utilisateurs d’être… mouillés, vu les conditions météorologiques en Belgique (encore que, cela aussi ça change vu - et c’est un comble - le dérèglement climatique), et la peur, surtout, d’être victime d’un accident dans une circulation toujours plus dense, où la cohabitation entre deux et quatre-roues n’est pas toujours idéale, tant s’en faut.

Pourtant, une utilisation plus systématique des motos et des scooters impliquerait une plus grande fluidité du trafic et, en définitive, un gain de temps sensible pour tout le monde !