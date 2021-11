C’est une enquête menée en interne auprès du personnel qui a décidé la direction à modifier le rythme de travail hebdomadaire. Exit le télétravail, jugé trop peu stimulant et productif par la grande majorité des employés, place à la semaine raccourcie. "On va terminer le test le 31 décembre, et à ce moment-là on va renvoyer un sondage à tout le monde pour savoir comment ils se sentent, savoir si le stress n’a pas augmenté et on va également regarder nos chiffres. Et honnêtement, on ne se voit pas l’arrêter maintenant, c’est bien parti pour durer, rapporte Stéphanie Reniers, qui a fondé la société avec trois autres associés en 2011. Et aujourd’hui, l’entreprise compte 120 employés et est active sur Paris, Anvers et Casablanca. Et si les heures ne sont pas totalement réparties sur les 4 jours, les journées se rallongent légèrement. Depuis l’instauration de ce nouveau régime, certains bénéfices inattendus se sont d’ailleurs révélés.