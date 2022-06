L'occasion pour plusieurs associations comme Birdlife International, ClientEarth, Oceana, Seas at Risk, Surfrider Foundation Europe et le bureau des politiques européennes du WWF de sensibiliser le public. Objectif principal: expliquer l'importance de la protection des océans et la restauration de la nature. Plusieurs acteurs de ces problématiques seront présents tout le long de la semaine avec des décideurs politiques, les scientifiques, les militants de l'océan et du climat, et les représentants de l'industrie.

Ainsi, quinze événements seront organisés à Bruxelles. Ils commencent ce lundi 13 juin avec notamment la présentation de "il n'y a pas d'océan B". Cet événement phare permettra aux ONG d'évaluer si l'Union Européenne est sur la bonne voie afin de parvenir à rendre nos océans sains d'ici 2030. Cet exposé se déroulera au Bozar à Bruxelles entre 18h30 et 21h00.