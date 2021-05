Les chiffres de la série HPI ont de quoi faire tourner les têtes : meilleur démarrage en France pour une série depuis Dolmen en 2005 et plus gros succès pour un replay. Sur la RTBF, la série, visible sur Auvio, a également cartonné. Avec ses plus de dix millions de spectateurs en moyenne, la série a le mérite de mettre en lumière une thématique rarement abordée dans la fiction : les personnes avec un "haut potentiel intellectuel". Celles-ci seraient capables de réfléchir rapidement sur plusieurs sujets en même temps. Dans la série, le personnage de Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) a un QI de 160.