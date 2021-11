Comme à son habitude, la SNCB adapte ses tarifs à partir du 1er février. Le conseil d'administration de la compagnie ferroviaire a approuvé ce vendredi les nouveaux taux.

Les abonnements domicile-travail et abonnements scolaires, dont l'évolution repose notamment sur l'évolution de l'indice santé, deviennent ainsi 2,14 % plus chers. Tous les autres produits augmentent en moyenne de 1,14 %.

La SNCB souhaite rendre le train plus attrayant pour les voyageurs de loisirs. Par conséquent, les prix des produits de loisirs pour les jeunes et les seniors semblent inchangés.

Pour sa part, le prix du billet Local Multi (anciennement Key Card), destiné aux courtes distances dans une certaine zone, sera même réduit d'un euro. Ce tarif sera aligné sur celui de la version numérique, qui coûte 27 euros pour dix trajets.

Les billets destinés aux jeunes (jusqu'à 26 ans), tels que le Ticket Jeunes, le Multi Jeunes (anciennement Go Pass) et les Vacances Jeunes, resteront au même prix. Le Senior Ticket pour les plus de 65 ans reste également inchangé.

Le tarif du Standard Ticket (et des produits dérives) augmentera de 1,63 %. Le billet Standard Multi (anciennement Rail Pass) sera plus cher d'un euro et coûtera 84 euros via l'application, et 87 euros sur papier.