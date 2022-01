Chaque année en Belgique, un peu plus de 35 000 accidents de la route avec blessés se produisent sur les routes. Certains avec des conséquences plus dramatiques que d’autres : en 2019, dernière année de référence d’avant-Covid, pas moins de 620 personnes ont perdu la vie sur nos routes. La vitesse, l’alcool et la distraction (GSM au volant) figurent parmi les principales causes de ces accidents et des campagnes de répression et de sensibilisation sont régulièrement organisées pour en limiter l’ampleur.

Pour la somnolence au volant par contre, la répression est quasiment nulle. Seuls les conducteurs professionnels doivent respecter des pauses régulières. Et ne pas rouler plus de neuf heures sur une même journée. Le particulier qui part en vacances, par contre, n’a pas de limite de temps. Et s’il est recommandé de faire une pause toutes les deux heures, rien ne l’empêcherait légalement de rouler non-stop.