La Stib indique désormais avec des autocollants rouges les sièges sur lesquels les passagers ne peuvent pas s'asseoir, dans les trams, les métros et les bus, pour respecter la distanciation sociale de 1,50 mètre.

Un autocollant rond rouge avec une croix, mentionnant le message: "veuillez ne pas utiliser ce siège" est désormais apposé sur les sièges des transports en commun à Bruxelles, de manière à ce que chacun sache où il peut s'asseoir pour respecter la distanciation sociale de rigueur. Des autocollants ont également été placés sur les portes des transports en commun pour rappeler aux voyageurs de respecter les mesures concernant la distanciatoin sociale.

© BELGA



"Les membres de notre personnel administratif ont aidé leurs collègues de terrain à mettre ces autocollants dans nos véhicules. Ils permettent de bien répartir les passagers et de les éloigner les uns des autres à 1,5 mètre", a déclaré la Stib via Twitter. Les fréquences des transports publics bruxellois ont quant à elles été adaptées aux besoins des voyageurs qui doivent encore effectuer des déplacements indispensables. Toutes les lignes restent assurées et toutes les zones de la capitale continuent d'être desservies.