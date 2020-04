Une campagne marketing lancée avant le confinement… qui tombe plutôt mal

Si les transports en commun sont toujours autorisés à circuler et assurent aussi un rôle important pour permettre aux travailleurs dans l’obligation de se déplacer (personnel médical, entre autres), la STIB déconseille bien entendu toute forme de balade dans Bruxelles, aussi belle soit notre capitale.

C’est donc étonné que Wamann, un habitant de Schaerbeek a reçu un courrier de la STIB, l’invitant à redécouvrir Bruxelles. “C’est assez sidérant à l’heure du confinement. D’autant que le courrier est accompagné d’un ticket pour un essai gratuit sur le réseau. Plus fort, sur la lettre, il est mentionné : peut-être est-ce le moment idéal pour vous de découvrir ou redécouvrir la ville avec la STIB. En pleine période de confinement, je ne pense pas que ce soit le moment idéal. D’autant que la lettre est datée du 20 mars, soit après l’annonce des mesures de confinement et de déplacements limités.”

Wamann n’est pas un cas isolé, reconnaît la STIB, évoquant une campagne marketing “que nous avons bien évidemment lancée avant le confinement. Nous travaillons avec un sous-traitant qui se charge de ces envois. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que les lettres ont été déposées à La Poste le 17 mars. Peut-être que la société sous-traitante les post-date pour une raison ou l’autre”, explique Françoise Ledune, porte-parole de la société de transports en commun. “Nous n’invitons bien entendu personne à sortir de chez lui en ce moment si ce n’est pas un déplacement nécessaire, comme rappelé par les autorités. Si certaines personnes ont reçu ce courrier ces derniers jours, c’est dû à un retard de La Poste. Nous n’étions d’ailleurs pas au courant de ces retards de distribution qui peuvent prêter à confusion.”

Une campagne que la STIB a l’habitude de mener tout au long de l’année. “Nous envoyons cette invitation aux gens qui déménagent et ne connaissent pas forcément leur nouveau quartier. C’est pour eux une façon de le découvrir… mais bien sûr pas en période de confinement, cela va de soi. Nous appliquons d’ailleurs des règles de distanciation très strictes. Nous embarquons donc beaucoup moins de passagers qu’habituellement et nous invitons d’ailleurs tous ceux qui n’ont pas besoin de se déplacer à rester chez eux. Nous espérons que ces usagers pourront en profiter le plus rapidement possible. Le ticket gratuit que nous avons adressé reste d’ailleurs valable 3 ans”, conclut Florence Ledune.