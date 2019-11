Selon Statbel, l’office belge de statistique, la Belgique dénombrait 5 537 255 célibataires au 1er janvier 2019 pour 11 431 406 habitants. En 2009, ils étaient 4 690 887. En 10 ans, la Belgique a gagné plus d’un million de célibataires. Même s’il faut noter que tous n’habitent pas en solo : l’augmentation est aussi liée au fait qu’on parle de l’état-civil officiel. Cela dit, "l es individus sont davantage autonomes et exigeants avec leurs partenaires. Les attentes sont plus grandes. Cela peut expliquer pourquoi les couples ne durent plus et qu’il y a donc plus de célibataires", explique Gérard Neyrand, sociologue et professeur émérite à l’Université de Toulouse.

