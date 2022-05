Avec des réseaux sociaux tels qu’Instagram ou TikTok, un pervers peut prendre contact et demander des photos dénudées en privé, rétribution à la clé. Un prédateur peut se faire passer pour un photographe et donner rendez-vous pour un faux shooting photos qui peut tourner au final à l’agression sexuelle ou au viol. Un autre se fera passer pour un(e) mineur(e) afin d’entrer en contact avec d’autres mineur(e)s et récupérer des contenus pédopornographiques.

Aux Pays-Bas, les autorités recourent depuis peu à des profils appâts pour lutter contre ces exploiteurs. Des policiers ou des associations travaillant pour eux se créent un faux profil de mineur(e) afin de les traquer. Les tribunaux néerlandais ont admis le principe.