Si les fleuristes et autres vendeurs de plantes sont désormais considérés comme commerces essentiels, ce ne fut pas le cas lors du premier confinement. Si bien que les dépenses en plantes ornementales ont chuté de 12 % entre juillet 2019 et juin 2020, selon les chiffres recueillis via le ConsumerScan auprès de 6 000 ménages belges pour le compte du VLAM.

Alors que le premier confinement imposait la fermeture des fleuristes et pépiniéristes et que les exportations s’avéraient difficiles, la production, elle, tournait à plein régime. La réouverture de ces commerces liée à une offre excédentaire a donc entraîné une baisse des prix, pour le plus grand bonheur des consommateurs.