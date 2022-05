Plusieurs violents incidents sont survenus dans les écoles ces dernières semaines. Dernier fait en date : ce lundi, le père d’un élève harcelé à l’institut Sint-Paulus de Herzele, en Flandre Orientale, est allé trouver les agresseurs de son fils pour régler leur compte. "Mon fils m’a envoyé un message car il ne se sentait pas en sécurité à l’école et ce n’était pas la première fois. Je suis donc allé les trouver." Une fois sur place, la situation s’est rapidement envenimée et des coups ont été échangés. Le père s’est retrouvé avec le nez cassé. La police est arrivée sur place et une enquête est ouverte.