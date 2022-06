Entre septembre 2020 et juin 2021, année scolaire perturbée par la crise du coronavirus, 939 élèves ont été renvoyés définitivement de leur école et 548 n’ont pas pu se réinscrire pour des raisons disciplinaires.

Les incivilités sont le motif le plus souvent invoqué par les directions pour justifier le renvoi d’un élève ou un refus de réinscription. Elles représentent 63,35 % des cas. Viennent ensuite les violences psychologiques (36,11 %) puis les violences physiques (32,48 %).

20 % des élèves qui ont fait l’objet d’un renvoi en 2020-2021 se sont rendus coupables de coups et blessures portés sciemment envers un élève et ayant entraîné une incapacité de suivre les cours et près de 7 % de coups et blessures envers un membre du personnel. Des cas de racket ont également été signalés. Parmi les motifs invoqués, citons encore l’introduction ou la détention d’une arme, d’un instrument ou d’un outil tranchant, contondant ou blessant, la perturbation systématique des cours, le refus de l’autorité, les violences sexuelles et même l’incendie volontaire ou la tentative d’incendie (2,13 % des cas d’exclusions).